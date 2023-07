In diesen Ländern ist das Apple iPad Pro am günstigsten

In Österreich ist das iPad Pro mit 11-Zoll-Display um 1.049 Euro erhältlich, das 12,9 Zoll große iPad Pro kostet 1.449 Euro. Auf The Mac Index erscheint Österreich mit niedrigeren Preisen im Mittelfeld . Die Webseite reiht Länder nach Preisen mit Mehrwertsteuer abzüglich Rückerstattung bei Ausreise aus der Sicht von US-Touristen .

Das leistungsstärkste Tablet von Apple wird rund um die Welt mit unterschiedlichen hohen Preisen verkauft. Android Authority hat sich auf die Suche nach jenen Ländern gemacht, in denen die Basismodelle des 11 Zoll und des 12,9 Zoll großen iPad Pro mit 128 GB Speicherplatz am günstigsten zu haben sind.

Am günstigsten im Fernen Osten

Am günstigsten sind beide Geräte in Japan zu haben. Umgerechnet 540 bzw. 732 Euro zahlt man dort lediglich für die iPad-Pro-Modelle. Mit einigem Preisabstand folgen Hongkong und Südkorea auf den Podestplätzen (657 bzw. 825 Euro). Ebenfalls noch sehr günstig sind die Apple-Tablets in Thailand oder Malaysia zu haben. Besonders teuer sind die Geräte hingegen in Schweden, Neuseeland oder Brasilien.

Hohe Schwankungsbreite

Den Angaben ist nur bedingt Glauben zu schenken. Inflations- und wechselkursbedingt kann es zu großen Schwankungen kommen. Nicht berücksichtigt werden außerdem Aktionspreise bei anderen Anbietern als Apple Stores oder zertifizierten Verkäufer*innen, beispielsweise während des kommenden Amazon Prime Day am 11. Juli.

Die aktuellen Preise beim Online-Händler liegen für das 11 Zoll große iPad Pro mit 128 GB bei 941,84 Euro, für das 12,9 Zoll iPad Pro mit 128 GB bei 1.211,77 Euro.