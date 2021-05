Lamborghini will sich um 1,5 Milliarden Euro elektrifizieren

Sportwagenhersteller will sich nicht völlig von Verbrennungsmotoren verabschieden. 2023 soll der erste Serien-Hybrid kommen.

Lamborghini hat am heutigen Dienstag einen Plan zur Elektrifizierung seiner Sportwagen vorgelegt. Mit Gesamtinvestitionen von 1,5 Milliarden Euro soll eine umfassende Dekarbonisierung und Hinwendung zu klimafreundlicheren Antrieben gelingen. Dennoch wolle man stets seiner eigenen DNA treu bleiben und für außergewöhnliche Leistung stehen, meint CEO Stephan Winkelmann in einer Presseaussendung .

CEO Stephan Winkelmann will Lamborghini klimafreundlicher machen

360-Grad-Ansatz

"Lamborghinis Elektrifizierungsplan bedeutet einen neuen Kurs", meint Stephan Winkelmann. "Er ist notwendig in einer sich radikal verändernden Welt, in der wir einen Beitrag leisten wollen, indem wir unseren Umwelteinfluss weiter reduzieren. Unsere Antwort ist ein Plan mit einem 360-Grad-Ansatz, der unsere Produkte und unseren Firmenstandort in Sant'Agata Bolognese umfasst und uns hin zu einer nachhaltigeren Zukunft führt."