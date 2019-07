Leak: Samsung Galaxy Note 10 kommt ohne Kopfhöreranschluss

Front und vertikale Kamera

Am Mittwoch sollen sogar noch mehr Fotos von Note 10 und Note 10 Plus im Netz aufgetaucht sein, worauf eine Front-Kamera und drei vertikale Kameras auf der Rückseite des Geräts zu sehen waren.

Das Note 10 soll physische Lautstärken- und Power-Tasten auf der linken Seite besitzen, jedoch keinen Bixby-Button. Zudem weist das Gerät ein 6,66 Zoll großes Display und einen 4300 mAh-Akku auf. Der koreanische Smartphone-Hersteller will das Note 10 angeblich in mehreren Varianten herausbringen, unter anderem auch in einer 5G-Version.