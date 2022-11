Legendärer Schiffsantrieb wird elektrifiziert

Der Voith-Schneider-Propeller, kurz VSP, kommt seit den 1930er-Jahren deshalb bei Schiffen zum Einsatz, bei denen höchste Manövrierfähigkeit gefragt ist, etwa bei Schleppern, Schwimmkränen oder Versorgungsschiffen. Auch bei Fähren ist der Antrieb gefragt. Seit dem vergangenen Jahr sind etwa die neuesten Schiffe der Staten Island Ferry in New York damit ausgestattet.

Der Antrieb besteht aus einer Scheibe an der Unterseite eines Schiffes, aus der vier bis sechs Flügel herausragen und kreisförmig durch das Wasser ziehen. Durch ein Variieren des Anstellwinkels jedes einzelnen Flügels kann die Schubrichtung in 360 Grad verändert werden - und das sehr schnell.

Elektro-Variante spart viel CO2

Nun hat Voith den Antrieb elekrifiziert. An der Entwicklung des eVSP maßgeblich beteiligt war das Linz Center of Mechatronics. Das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen hat dazu beigetragen, einen besonders drehmomentstarken, vibrationsarmen und leisen VSP zu konstruieren. Durch den Wegfall von Treibstoff, Getriebe und einer Reduzierung des Betriebsöls um 26 Prozent wurde eine wesentlich klimafreundlichere Antriebsvariante geschaffen. Hergestellt wird der eVSP nun von der ELIN Motoren GmbH in Weiz.

Einige Bestellungen abgegeben

Erste Abnehmer gibt es bereits. In Spanien werden vier 80 Meter lange Service-Schiffe für die Offshore-Windindustrie mit eVSP ausgestattet (siehe Titelbild), die künftig in Norwegen eingesetzt werden sollen. Windenergieparks vor der Küste sollen auch in den USA mit eVSP-Schiffen gewartet werden. Der Antrieb wird ebenso von Fähren für den Hafen Hamburg, in Schottland, sowie für Fahrgast- und Containerschiffe auf dem Mississippi verwendet werden. Voith rechnet mit rund 20 Schiffen pro Jahr, die den neuen Antrieb erhalten sollen. Gegenüber konventionellen VSP sollen sie über 13.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.