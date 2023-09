Dieser Lkw ist mit Solar-Panels ausgestattet

Das schwedische Unternehmen Scania hat gemeinsam mit der Universität Uppsala einen hybriden Lkw mit Solarpanels ausgestattet. Diese sind auf einer Fläche von 100 Quadratmetern angebracht. Getestet wurde das Fahrzeug auf Schwedens Straßen, wo es vergleichsweise wenig Sonne gibt.

„Wir wollten speziell sehen, ob es in Schweden Sinn macht, denn wenn man in Gebiete wie Südeuropa, Australien oder Nordafrika reist, gibt es offensichtlich viel mehr Sonnenschein. Wenn es hier bei weniger sonnigen und etwas dunkleren Bedingungen funktionieren kann, würde das die Gültigkeit des Projekts bestätigten“, sagt Eric Falkgrim, Projektmanager bei Scania, in einer Mitteilung.

