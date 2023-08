Raststationen erhalten faltbare Solardächer

Dank der Leichtbauweise seien weite Stützenabstände und große Höhen von bis zu 6 Metern über dem Boden möglich, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung. Dadurch finden auch große Fahrzeuge wie Lkw darunter Platz. Außerdem sorgen die Module für beschattete Parkplätze an den Autobahnraststellen.

Ladestrom für E-Autos

Der erzeugte Strom soll in erster Linie für die Ladeinfrastruktur entlang der Autobahn genutzt werden. Er kann entweder in bestehende Ladeplätze an den Raststätten fließen oder in Batterien gespeichert werden. Überschüssige Energie kann ebenso wieder ins Stromnetz eingespeist werden. Installiert werden die Faltdächer vorerst in der Romandie und den Kantonen Wallis und Bern.