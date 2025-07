Mächtigstes KI-Modell von OpenAI soll im August starten

Das neue Modell hätte bereits im Mai veröffentlicht werden sollen, nach einigen Monaten Verspätung soll es nun so weit sein.

OpenAI, das Unternehmen hinter dem Chatbot ChatGPT, will seine mächtigste Künstliche Intelligenz bereits im August starten – zumindest für zahlende Kunden. Bis das Modell mit dem Namen GPT-5 allerdings in das kostenlose ChatGPT integriert wird, dürfte es noch dauern.

Unternehmenschef Sam Altman gab in einem Podcast vergangene Woche an, dass er sich bei Tests mit dem Modell erstmals „nutzlos“ vorkam. Obwohl Altman das Gefühl hatte, einige der Fragen beantworten zu können, wurde er von GPT-5 ohne Probleme überflügelt. „Es war ein komisches Gefühl“, so Altman. Erste Tests mit ausgewählten Nutzern würden bereits durchgeführt.