Erste Ladestation auf hoher See geht in Betrieb

Mit Ladestationen im Meer will das dänische Schifffahrtunternehmen Maersk die Dekarbonisierung von Schiffen vorantreiben.

Die Maersk-Tochter Maersk Supply Service hat mit Stillstorm ein Schiffsladeunternehmen gegründet, das Offshore-Ladestationen für Schiffe produzieren will. Die erste voll funktionsfähige Ladestation auf hoher See soll noch heuer installiert werden, teilte das Unternehmen Anfang der Woche mit .

Sie sollen allerdings nicht Schiffe mit Elektroantrieb aufladen, sondern stillliegende Schiffe umweltfreundlich mit Strom versorgen. Dafür kamen bisher fossile Brennstoffe zum Einsatz.

Ladeboje in Windpark

Die erste voll funktionsfähige Ladeboje soll im dritten Quartal in einem Offshore-Windpark des dänischen Energiekonzern Ørsted in Betrieb genommen werden, heißt es in der Aussendung. Dort soll sie zur Stromversorgung eines Serviceschiffes (SOV) genutzt werden.

Die Ladeboye sei leistungsfähig genug, um ein solches Schiff über Nacht mit Strom zu versorgen. Künftig will man auch Lösungen für größere Schiffe anbieten.