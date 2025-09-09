Mercedes EQS mit Feststoffakku fährt 1.205 km und hat noch Reichweite über

09.09.2025

Die Testfahrt ging ohne Ladestopp von Stuttgart nach Malmö und hätte dort nicht enden müssen.

Jeder E-Auto-Hersteller, der was auf sich hält, arbeitet an Feststoffakkus. Auch Mercedes will die Festkörperbatterien bald zur Serienreife bringen und testet diese regelmäßig. Für einen aktuellen Test wurde ein Mercedes EQS mit einem Lithium-Metall-Feststoffakku ausgestattet. Damit der Test unter realen Bedingungen stattfindet, und nicht bloß auf einer geschlossenen Teststrecke, wurde ein Route von Deutschland nach Schweden gewählt.

Die Festkörperbatterie des EQS © Mercedes

Nach 1.205 km noch Restreichweite vorhanden Ohne Ladestopp ging es von Stuttgart nach Malmö. Am Ende der Testfahrt hatte der EQS 1.205 km zurückgelegt. Und es war sogar noch Restladung übrig. 137 km wäre der Mercedes noch gekommen. ➤ Mehr lesen: Was ist ein Feststoffakku? Geschummelt, etwa durch spezielle Umbauten, wurde nicht. Laut Mercedes kam lediglich die eigene Technologie Electric Intelligence zum Einsatz, die schon seit einigen Jahren in Serienfahrzeugen genutzt wird. Diese berechnet die optimale Route für das Navigationssystem, unter Berücksichtigung von Topografie, Verkehrslage, Umgebungstemperatur und Energiebedarf für Heizung und Kühlung, um mit keinem oder möglichst wenig Ladestopps ans Ziel zu kommen. Als Parameter wurde noch angegeben, dass keine Fähren genutzt werden sollen.

Überblick der Testfahrt © Mercedes