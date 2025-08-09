Microsoft Lens: Scan-App wird im Dezember eingestellt

Als Ersatz für die beliebte App empfiehlt Microsoft seinen KI-Assistenten Copilot.

Microsoft hat angekündigt, dass es seine App zum Scannen von Dokumenten, Microsoft Lens (vormals Office Lens) ab September schrittweise einstellen wird. Das berichtet Bleeping Computer.

Die App kann Bilder in PDF-, Word-, PowerPoint- und Excel-Dateien konvertieren. Dabei verarbeitet sie sowohl gedruckten als auch handschriftlichen Text.

Microsoft 365 Copilot als Nachfolger

Neuinstallationen werden bis Mitte Oktober deaktiviert, im November soll die Microsoft Lens aus den App-Stores entfernt werden. Ab dem 15. Dezember können Nutzerinnen und Nutzer keine Scans mehr erstellen.

Die App wurde seit ihrem Launch 2015 auf Android mehr als 50 Millionen Mal heruntergeladen. Im App Store für iOS erhielt sie mehr als 136.000 Reviews mit durchschnittlich 4,8 Sternen.

➤ Mehr lesen: Die besten Dokument-Scan-Apps für iOS und Android

Es empfiehlt sich, Dateien, die man in der App gespeichert hat, möglichst bald anderswo zu sichern. Als Alternative steht Microsoft 365 Copilot mit seiner eingebauten Scan-Funktion zur Verfügung.