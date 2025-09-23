Wie in Photoshop: Microsoft Paint erhält lang erwartete Funktion

In Paint lassen sich bald auch ganze Projekte abspeichern.

Wer viel mit Paint arbeitet, wird sich über die neue Speichermöglichkeit freuen. Auch das Snipping Tool erhält ein Update.

Microsoft verbessert Paint in Windows 11 laufend. Das neueste Update bietet Nutzern die Möglichkeit, Projektdateien abzuspeichern, ähnlich wie in Photoshop oder GIMP. Die Funktion wird gerade getestet und dürfte schon bald ausgeliefert werden. Paint-Projektdateien speichern "Sie können Ihre Kreation jetzt als bearbeitbare Paint-Projektdatei speichern und nahtlos dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben“, erklärt Dave Grochocki, leitender Produktmanager für die Windows-Inbox-Apps von Microsoft, in einer Aussendung.

In Paint lassen sich bald auch ganze Projekte abspeichern. © Microsoft

Um eine Paintdatei als Projekt abzuspeichern, muss man das Dateimenü öffnen und "Als Projekt abspeichern" auswählen. Die Projektdateien werden dabei als Datei mit der Endung .paint abgespeichert. Auch Ebenen innerhalb der Datei werden so gespeichert. Zusätzlich fügt Paint einen Regler hinzu, mit dem die Transparenz von Werkzeugen wie "Bleistift" oder "Pinsel" angepasst werden kann. Somit können laut Microsoft besser sanfte Übergänge und Schichteffekte in Kunstwerken erzielt werden. Update für das Snipping Tool All jene, die gerne Microsofts Snipping Tool verwenden, um schnelle Screenshots anzufertigen, dürfen sich ebenso freuen. Es gibt nun einen schnelleren Weg, um die ausgeschnittenen Bilder mit Kommentaren zu versehen. Dafür gibt es eine eigene Schaltfläche, wenn man das Tool öffnet.

So sieht die neue Schaltfläche aus. © Microsoft

Klickt man darauf, erhält man mehrere Möglichkeiten, um einen Bildausschnitt mit Kommentaren zu versehen. Die klassischen Werkzeuge wie Stift, Marker und Radierer werden angezeigt und es gibt auch Formen sowie Emojis, die eingefügt werden können.