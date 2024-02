Motorola zeigt ein biegbares Handy für das Handgelenk

Im flachen Zustand ist das Gerät quasi ein herkömmliches Smartphone mit einem 6,9 Zoll großem Display. Die Rückseite ist mit textilähnlichem Stoff bezogen. Will man es auf das Handgelenk schnallen, verbiegt man das Handy einfach nach hinten, sodass es eine U-Form einnimmt.

Ein Smartphone mit einem flexiblen und biegbaren Bildschirm , das sich wie ein Armband um das Handgelenk schnallen lässt: Ein solches Gerät hat Motorola vergangenes Jahr auf der hauseigenen Tech-World-Messe präsentiert. Auf der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona hat Motorola sein Konzept-Phone nun vorgeführt.

Wird mit Magneten befestigt

Damit es am Handgelenk tatsächlich hält, wird es dort mittels Magneten befestigt. Die Magnete befinden sich auf einem weiteren Armband, das man bereits zuvor angelegt haben muss.

Selbst mit der magnetischen Halterung sitzt das Smartphone nicht allzu fest am Handgelenk, wie man bei der Demonstration am Motorola-Messestand sehen konnte. Bei der Vorführung musste das biegbare Handy immer wieder am Handgelenk neu ausgerichtet werden.

Kein Massenprodukt

Das flexible Smartphone versteht sich als futuristisches Konzept, bei dem Motorola beziehungsweise die Mutterfirma Lenovo zeigen, was sie in Sachen biegbarer Displays draufhaben. In Massenproduktion gehen wird das außergewöhnliche Handy wohl nie.