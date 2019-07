Musk: Kein Refresh für alte Tesla-Modelle, dafür neue Funktionen

Im April hat Tesla den selbst entwickelten Selbstfahr-Chip präsentiert. "Das Unternehmen, das noch nie einen Chip gebaut hat, hat nun den besten Chip der Welt entwickelt", meinte Musk bei der Präsentation.

Teslas Master-Plan

Der neue Prozessor ist Teil der langfristigen Tesla-Strategie, sämtliche Autos autonom fahren zu lassen. So hat Musk ebenso im April verkündet, dass sein Unternehmen noch dieses Jahr ein komplett selbstfahrendes Auto auf die Straße bringen wird. Kommendes Jahr werde Tesla dann eine Flotte an autonomen Roboter-Taxis in Betrieb nehmen, so die Ankündigung.