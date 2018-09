Neue iPhones: Warum uns Apple den Home-Button wegnehmen könnte

Prinzip

Trotzdem Apple fährt weiter mit jener Philosophie, die schon unter Steve Jobs als unbequemes Erfolgsrezept galt. Dem Kunden Dinge wegnehmen, die er selber gerne behalten würde, nach Ansicht des Unternehmens aber nicht braucht – jetzt nicht mehr, und in Zukunft erst recht nicht. So verabschiedete man sich in der Vergangenheit auf dem Mac frühzeitig von optischen Laufwerken und Firewire, auf dem iPhone verschwand die Kopfhörer-Buchse. Glaubt man den Gerüchten, dann will Apple nun nicht einmal mehr einen kostenlosen Adapter für herkömmliche Kopfhörer mitliefern. Wozu auch? Bluetooth ist die Zukunft, Kabel verknoten sich bloß. Zumindest ist man in Apples Chefetagen dieser Ansicht, und dem User wird die Entscheidung kurzerhand abgenommen.