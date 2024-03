Neuer LKW ist mobile Ladestation für E-Fahrzeuge

In den USA sind Mack Trucks besonders für ihre schweren Lkws für den Fernverkehr und die Bauwirtschaft bekannt. Es gibt für sie sogar eine eigene Redewendung, die auf ihre robuste Bauweise hinweist: “Built like a Mack Truck” - übersetzt “gebaut wie ein Mack Truck”. Das Unternehmen gibt es schon ewig, gegründet wurde es 1900 in New York.

Nun stellt das traditionsreiche Unternehmen einen Truck vor, der für Überraschung sorgt. Es handelt sich dabei um einen Elektro-Lkw, der ein mobiles Ladesystem eingebaut hat. Dieses soll netzunabhängig funktionieren, wie Elektrek berichtet. Das neue Fahrzeug stellte der Lkw-Hersteller vergangene Woche auf der Jahrestagung einer amerikanischen Lkw-Gesellschaft vor. Damit liefert Mack Truck eine Antwort darauf, wie elektrische Lkw-Flotten in Zukunft auf langen Strecken mit Strom versorgt werden können.

Generator wird mit Propan betrieben

Der neue Lkw besitzt einen Generator, der mit “erneuerbaren Propan” betrieben werden soll und eine Ladesäule mit einem 120-Kilowatt-Ladeanschluss. „Dieses System wird es unseren Kund*innen oder Händler*innen ermöglichen, ihre Lkws aufzuladen, wenn vor Ort keine Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht“, sagt Ryan Saba, ein Manager von Mack Trucks. „Mack hofft, dass diese Option unseren Kund*innen dabei hilft, die Vorteile der E-Mobilität und von nachhaltigeren Transportoptionen besser zu erkennen“.

Bei dem neuen Lkw handelt es sich um eine spezielle Konfiguration des MD Electric, der einen dreiphasigen 260-PS-Motor und einen 240-kWh-Lithium-Ionen-Akku besitzt. Die Reichweite beträgt 230 Meilen - das entspricht rund 370 Kilometer.