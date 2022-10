Cleveres Zweitdisplay für Smartphones kostet 250 Euro

NexPad ist ein 12-Zoll-Bildschirm, der aus dem Handy ein Tablet macht oder am Notebook angebracht wird.

Es hat keinen Akku. Die Stromversorgung erfolgt per USB-C-Kabel über das Smartphone oder das Notebook. Das NexPad wiegt 736 Gramm ohne den mitgelieferten Standfuß, der gleichzeitig das benötigte USB-C-Kabel hält, wenn das Display gerade transportiert wird.

Die große Fläche unter dem Panel des NexPad ist magnetisch. So kann man hier das Smartphone sicher ablegen, wenn man das NexPad in den Händen hält, anstatt es am Standfuß aufzustellen.