Das ist der neue Nissan Leaf

Die Eckdaten des neuen Leaf

Nissan schickt 2. Varianten des Leaf an den Start. Das größere Modell mit einem 75 kWh Akku schafft bis zu 604 Kilometer. Es kann in 30 Minuten an der Ladesäule genug Energie aufnehmen, um wieder 417 Kilometer weit zu kommen. Die maximale Ladeleistung gibt Nissan mit 150 kW an, die Motorleistung mit 160 kW (218 PS).

Der kleinere Variante mit einem 52 kWh Akku kommt auf eine Motorleistung von 130 kW (177 PS) und eine Reichweite von 436 Kilometer. Die maximale Ladeleistung beträgt bei diesem Modell 105 kW. Einen veralteten CHAdeMO-Ladestecker gibt es übrigens nicht mehr.

➤ Mehr lesen: Longbow Speedster ist das weltweit erste „federleichte Elektroauto“