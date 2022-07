Leak zeigt Nothing Phone (1) erstmals in Schwarz

Kaum ein anderes Android-Phone hat in letzter Zeit so einen Hype ausgelöst wie das Nothing Phone (1) vom Unternehmen des OnePlus-Gründers Carl Pei. Offiziell präsentiert werden soll es am 12. Juli, vorbei sind aber bereits allerlei Informationen verraten worden und durchgesickert.

Ein Hauptgrund für die große Aufmerksamkeit für das Phone ist seine Optik. Ein transparentes Gehäuse erlaubt den Blick auf LED-Leisten im Inneren, die dem Handy eine einzigartige Optik geben. Die LEDs dienen dabei auch als Indikator für Benachrichtigungen. Außerdem können sie parallel zum Handy-Klingelton leuchten. Dazu gibt es eine entsprechend designte Benutzeroberfläche.

Bislang kannte man das Nothing Phone (1) nur in Weiß – nun sind erste Fotos der schwarzen Variante durchgesickert. Veröffentlicht wurden sie auf dem Twitter-Account von Ishan Agarwal sowie auf WinFuture.