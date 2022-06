Europa-Preis für Nothing Phone (1) durchgesickert

Amazon Deutschland dürfte den Preis für das erste Smartphone von Nothing unabsichtlich veröffentlicht haben.

Am 12. Juli wird das neue Unternehmen des OnePlus-Gründer Carl Pei sein erstes Smartphone vorstellen. Über das Nothing Phone (1) ist schon sehr viel durchgesickert. Nun dürfte auch der Preis des Geräts in Europa bekannt geworden sein.

Auf Amazon Deutschland wurde das Gerät bereits gelistet, mittlerweile ist die Seite aber nicht mehr abrufbar. Auf Reddit finden sich allerdings Links zu Screenshots.

Demnach soll die 8GB/128GB-Version des Geräts für 469,99 Euro angeboten werden, die 12GB/256GB-Version soll 549,99 Euro kosten.

Zu sehen waren auf Amazon auch Bundles des Nothing Phone (1) mit den kabellosen Ohrhörern von Nothing, die ab 567 Euro für die 8GB RAM / 128 GB Speicher angeboten wurden.

Bei den Preisen könnte sich allerdings um Platzhalter handeln. Bei dem auf Amazon angegebenen Verkaufsstart am 26. Oktober dürfte es sich definitiv um einen solchen handeln.