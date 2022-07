Nothing Phone (1): Präsentation im Livestream

OnePlus-Gründer Carl Pei wird am Dienstag das lang erwartete Nothing Phone (1) präsentieren.

Am Dienstag, den 12. Juli wird OnePlus-Gründer Carl Pei sein nächstes Smartphone vorstellen. Das Nothing Phone (1) löste bereits im Vorfeld einen regelrechten Hype aus . Bis auf die außergewöhnliche Optik durch das teilweise transparente Gehäuse ist noch wenig offizielles zu dem Handy bekannt.

Nothing Phone: Das Äußere und die Ausstattung

Ein transparentes Gehäuse erlaubt den Blick auf LED-Leisten im Inneren. Die LEDs dienen dabei auch als Indikator für Benachrichtigungen. Außerdem können sie parallel zum Handy-Klingelton leuchten. Dazu gibt es eine entsprechend designte Benutzeroberfläche.

Jüngsten Leaks zufolge dürfte das Nothing Phone in Sachen Leistung und Preis in der Mittelklasse angesiedelt sein. Herzstück soll ein Snapdragon 778G+ sein, das OLED-Display soll eine Refresh-Rate von 120Hz haben. In Sachen Fotografie sollen eine 50-Megapixel-Hauptkamera sowie eine 16-Megapixel-Weitwinkellinse zum Einsatz kommen.

So viel kostet das Nothing Phone

Zwischenzeitlich sind auf Amazon Deutschland auch bereits Preise aufgetaucht. Demnach soll die 8GB/128GB-Version des Geräts für 469,99 Euro angeboten werden, die 12GB/256GB-Version soll 549,99 Euro kosten.

Zu sehen waren auf Amazon auch Bundles des Nothing Phone (1) mit den kabellosen Ohrhörern von Nothing, die ab 567 Euro für die 8GB RAM / 128 GB Speicher angeboten wurden.