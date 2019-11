iPhone-11-Display lässt sich laut Nutzern leicht zerkratzen

Dass es überhaupt zu kleinen Kratzern kommen kann, vor allem wenn etwa auch ein Schlüssel in derselben Tasche getragen ist, ist normal. Die Nutzer in den Foren geben aber an, dass sie keine Schlüssel oder Ähnliches in derselben Tasche mit sich tragen würden. Ein Nutzer sagte, er sei deshalb „super enttäuscht“ und würde das Geräte wieder zurückbringen.