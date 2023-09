Nutzung von ChatGPT bricht weiter ein

Im dritten Monat in Folge geht die Nutzung von ChatGPT zurück. Im August lagen die Besuche der Website bei 1,43 Milliarden. Das sind 3,2 Prozent weniger als noch im Juli. Im Mai und Juni sank die Nutzung sogar um jeweils etwa 10 Prozent, wie Reuters berichtet.

Auch die Zeit, die Nutzer*innen auf der Website verbringen, ging zurück. Während Nutzer*innen im März noch durchschnittlich 8,7 Minuten auf der Seite verbrachten, waren es im August nur mehr 7 Minuten. Die Unique Visitors, also die Zahl aller einzelnen Nutzer*innen der Website, stieg allerdings leicht auf 180,5 Millionen an.

Schulbeginn dürfte ChatGPT befeuern

Der Schulbeginn im September könnte sich wieder positiv auf die ChatGPT-Nutzung auswirken. Einige Schulen nutzen das Tool bereits im Unterricht und auch in den USA verzeichnete man zuletzt einen leichten Anstieg. Dort öffnen die meisten Schulen traditionell bereits im August.

➤ Mehr lesen: Chatbot im Test: ChatGPT macht meine Hausübung in 5 Sekunden

OpenAI, die Firma hinter dem Chatbot, veröffentlichte im Mai bzw. Juli außerdem eigene ChatGPT-Apps für iOS und Android. Das könnte ebenfalls dazu beigetragen haben, dass weniger Menschen die Webseite besuchen. ChatGPT kann kostenlos genutzt werden, bietet aber auch ein Premium-Abonnement für 24 Dollar pro Monat (22,43 Euro) an. Daneben bietet OpenAI Entwickler*innen und Unternehmen einen direkten Zugang zu seinen KI-Modellen an, wofür es Geld verlangt. Eine Partnerschaft mit Microsoft, das über 10 Milliarden Dollar in das Unternehmen investiert hat, spült ebenso Geld in die Kassen.

Hype ist abgeflacht

ChatGPT löste im vergangenen Jahr einen enormen Rummel in Sachen generativer Künstlicher Intelligenz aus. Diese kann Antworten auf Texteingaben geben und bei Aufgaben wie dem Erstellen oder Zusammenfassen von Texten oder beim Programmieren helfen. Die Künstliche Intelligenz wurde dafür mit Daten aus der Vergangenheit trainiert, um neue Inhalte zu erstellen.

Im Jänner, nur 2 Monate nach dem Start, erreichte ChatGPT 100 Millionen aktive monatliche Nutzer*innen. So schnell ist das noch keinem Programm oder App zuvor gelungen. Der Rekord wurde mittlerweile allerdings wieder eingestellt. Metas Twitter-Konkurrent Threads erreichte die 100-Millionen-Marke in nur 5 Tagen. Mittlerweile nutzt aber nur mehr ein Zehntel davon die Plattform auch täglich.

➤ Mehr lesen: Threads: "Twitter-Killer" legt imposanten Start hin