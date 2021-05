OnePlus will in Europa künftig Fernseher verkaufen

In Indien ist OnePlus bereits im TV-Geschäft, nun soll die Geräte auch in Europa auf den Markt kommen. Für den chinesische Smartphone-Anbieter sei es ein logischer Schritt, auch wenn es noch keinen Zeitplan dafür gebe, sagte OnePlus-Chef Pete Lau vor Journalisten. Zunächst brachte OnePlus seinen Fernseher, der unter anderem mit einer ausfahrbaren Soundbar auffällt, in Indien auf den Markt.

Bei faltbaren Smartphones sehe OnePlus unterdessen die Notwendigkeit, Software und Bedienung der Geräte an die Möglichkeiten der Technologie anzupassen, sagte Lau. In den vergangenen Jahren brachten Konkurrenten wie Samsung und Huawei Telefone auf den Markt, die sich auf die Größe eines kleinen Tablets auffalten lassen. Sie blieben bisher ein teures Nischenprodukt.

OnePlus kämpft mit anderen Smartphone-Anbietern aktuell um die bisherigen Kunden des großen chinesischen Rivalen Huawei, dessen Verkäufe als Folge von US-Sanktionen einbrachen. In Europa war dabei zuletzt nach eigenen Angaben der ebenfalls chinesische Konkurrent Xiaomi erfolgreich, der nach eigenen Angaben auf den zweiten Platz im Markt nach Samsung vorstieß.