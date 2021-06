Opel zeigt erste Bilder des elektrischen Astra

"Noch in diesem Jahr" will der deutsche Autohersteller Opel die erste elektrische Version seines Bestsellers Astra vorstellen. Heute wurden die ersten Teaser-Bilder dazu veröffentlicht. Sie lassen ungefähr erahnen, wohin die Reise des E-Astra-Designs geht. Wie Opel betont, wurde das ganze Fahrzeug "vom ersten Federstrich an komplett neu entwickelt".

30-jährige Astra-Geschichte

"Mit dem Astra der nächsten Generation schlagen wir ein neues, ein in jeder Hinsicht elektrisierendes Kapitel in der 30-jährigen Geschichte unseres Kompaktklasse-Bestsellers auf. Der neue Opel Astra wird ein starkes Statement setzen und mit Sicherheit viele neue Kunden für die Marke gewinnen", kündigt Opel CEO Michael Lohscheller an.