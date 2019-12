Pablo Escobars Bruder entwickelt "unzerstörbares" Falt-Handy

Roberto Escobar, der Bruder des Drogen-Lords Pablo Escobar, hat ein faltbares Smartphone entwickelt. Das "Escobar Fold 1" erinnert an Samsungs Galaxy Fold. Es lässt sich in der Mitte zusammenklappen und wird so vom Tablet zum Smartphone.

Escobar will vor allem Apple Konkurrenz machen: "Ich habe gesagt, dass ich Apple schlagen kann und das werde ich", sagt er dem Magazin Digital Trends. Das Smartphone ist ab 349 US-Dollar verfügbar. Der günstige Preis käme zustande, indem die Smartphones direkt und nicht über Händler verkauft werden soll.