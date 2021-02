Panasonic bringt furzenden Katzen-Roboter

Haustier-Roboter sind eine nicht ganz neue Idee. Man denke etwa an Sonys Roboter-Hund Aibo oder an die seltsam anmutende “Katze” Qoobo eines japanischen Start-ups. In etwa an zweiteres erinnert Nicobo, der neue Roboter von Panasonic.

Das katzenähnliche Roboter-Wesen kann lieb schauen, blinseln, mit dem Schwanz wedeln und - wie ein richtiges Haustier - Darmblähungen entweichen lassen, nur ohne unangenehmen Geruch. Und wäre das noch nicht genug, kann man mit ihm sogar reden.