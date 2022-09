Polestar gibt Datum für Elektro-SUV-Präsentation bekannt

Der Polestar 3, mit dem die Volvo-Tochter vor allem am US-Markt punkten will, wird am 12. Oktober, um 19.00 Uhr, in Kopenhagen präsentiert. Das gab Polestar am Mittwoch bekannt.

Erste technische Details

Zur Markteinführung sollen alle Varianten über einen zweimotorigen Antriebsstrang mit elektrischem Torque Vectoring über ein Doppelkupplungssystem am hinteren Elektromotor verfügen, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Dazu sollen eine adaptive Zweikammer-Luftfederung und aktive Stoßdämpfer kommen. Das optionale Performance-Paket soll eine maximale Leistung von 380 kW und ein Drehmoment von 910 Nm ermöglichen.

Weitere technische Details sind noch nicht bekannt. Kolportiert wurden eine Reichweite von rund 600 Kilometern. Der Preis dürfte sich rund um die 70.000 Dollar bewegen. Produziert werden soll der Wagen in den USA und China.