Polestar schickt Roadster in Produktion und zeigt neue Bilder

Erstmals vorgestellt wurde der elektrische Roadster als Polestar O₂ im März diesen Jahres . Das Hardtop-Cabriolet wird nun voraussichtlich ab 2026 in Serie produziert werden und gleich darauf unter der Bezeichnung Polestar 6 auf den Markt kommen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Kantiger Look

Der Look des Polestar 6 verdeutlicht, dass das Unternehmen an der bisherigen Design-Sprache festhält beziehungsweise weiterentwickelt hat. Auffallend sind die geradlinigen und kantigen Karosserieelemente sowie die minimalen Überhänge und der lange Radstand.

Auch beim Lichtdesign bleibt Polestar offenbar seinem bisherigen Look treu: So sollen auch beim Polestar 6 die Frontleuchten an den Hammer von Thor erinnern. Die Karosserie des Roadsters basiert auf der maßgeschneiderten Plattform aus geklebtem Aluminium.