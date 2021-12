Polestar zeigt seinen ersten Elektro-SUV

Die Volvo-Tochter Polestar steigt ins SUV-Segment ein und hat bei einer Präsentation in New York am Donnerstag erstmals den Polestar 3 gezeigt. Mit dem Elektro-SUV will der Hersteller am US-Markt durchstarten. Er soll auch in den USA produziert werden, kündigte Polestar-Chef Thomas Ingenlath an.

Auf den Markt kommen soll der Wagen 2022. Über technische Spezifikationen hält sich Polestar noch bedeckt. Angestrebt wird laut CNet eine Reichweite von 600 Kilometern. Der Preis dürfte sich rund um 70.000 Dollar bewegen. Mit dem Wagen wolle man das Design von SUVs im Elektrozeitalter definieren, sagte Ingenlath.

Autonomes Fahren auf der Autobahn

Ausgestattet sein wird der Polestar mit einem LiDAR-Sensor des US-Unternehmens Luminar, der autonomes Fahren auf der Autobahn ermöglichen soll.

Polestar hat bislang 2 Autos auf den Markt gebracht, den Plug-in-Hybrid Polestar 1 und die Elektro-Limousine Polestar 2, die seit Oktober auch in Österreich erhätlich ist.

Nach dem für 2022 geplanten Polestar 3 ist für 2023 der Kompakt-SUV Polestar 4 geplant. 2024 soll die Sport-Limousine Polestar 5 folgen.