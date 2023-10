Porsche zeigt sein 85 km/h schnelles E-Boot auf dem Gardasee

25 Boote umfasst die limitierte erste Ausgabe des E-Sportbootes 850 Fantom Air. Porsche und Frauscher haben es am Gardasee bei Testfahrten präsentiert. Die Bootswerft und der Sportwagenhersteller haben sich dafür zusammengetan. Im Boot sind Antriebselemente von Porsche verbaut, das E-Boot basiert auf der Plattform, die bei Autos erstmals demnächst bei E-Porsche Macan zum Einsatz kommen soll. Das E-Boot ist für bis zu 9 Personen geeignet, es gibt eine Liegefläche im Heckbereich und Polsterbänke am Bug. Porsche hat den Steuerstand des Boots Designt, ebenso wie das Cockpit. Das Sportboot ist 8,67 m lang und 2,49 m breit.

So schnell und so lange kann man damit fahren

Das 850 Fantom Air wird mit einer Spitzengeschwindigkeit von 85 km/h am See unterwegs sein könnten. Die normale Cruising-Geschwindigkeit wird 41 km/h betragen. Damit wird man 1 Stunde unterwegs sein können, bevor der E-Akku des Boots neu geladen werden muss. Wer mit dem Boot langsamer fährt, kommt bis zu 100 Kilometer weit.



Im Boot ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 100 kWh unter der Liegefläche am Heck platziert. Der Akku ist dort mit Drahtseildämpfern befestigt, damit Stöße, die während einer Fahrt auftreten, keine Auswirkungen auf den Akku haben. In 30 Minuten Ladezeit mit Gleichstrom-Schnellladung ist der Akku von 10 auf 80 Prozent, so die beiden Hersteller des Boots. Der Akku kann aber auch mit Wechselstromsteckdosen geladen werden, die an Häfen üblicher sind als Gleichstrom.

➤ Mehr lesen: Superteures und superschnelles “Super-U-Boot” vorgestellt