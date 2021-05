PS5 Virtual Reality verspricht noch nie dagewesene Features

Das VR-Hardware-Set von Sony soll außerdem über eine Technologie verfügen, wonach die Augenbewegungen live getrackt werden können. Es wird also eruiert, wohin die Spieler*in genau hinsieht, während sie das VR-Headset aufhat.

Rütteln am Kopf

Das Headset von Sony soll außerdem noch ein weiteres, cooles Feature mit sich bringen: Am Kopf soll das VR-Headset haptisches Feedback ermöglichen, ähnlich wie die Rüttelfunktion bei den Controllern. Wer sich beim Gamen den Kopf anstößt in einer virtuellen Welt, könnte das damit etwa in echt spüren.

Ob diese Features tatsächlich alle in die finale Hardware umgesetzt werden, ist nicht bekannt. Auch ist nicht klar, wann das neue VR-Headset für die PS5 erscheint. Bisher hat Sony lediglich die Controller des neuen Headsets vorgestellt.