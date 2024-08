Radrennfahrer können die Bikes ihrer Konkurrenten hacken

Wer auf modernen Rennrädern heutzutage Gänge wechselt, macht das oft über elektronische Schaltungen. Schalthebel am Lenker und Schaltwerk am Hinterrad bzw. Umwerfer an den Kettenblättern sind dabei drahtlos via Funk miteinander verbunden.

Das hat einerseits den Vorteil, dass man keine Schaltzüge mehr am oder im Rahmen verlegen muss. Zudem sind elektronische Schaltungen präziser und bequemer, da man am Hebel nur einen Knopf drücken und keine Kraft aufwenden muss, um das Drahtseil zu spannen.

Wo es eine Funkverbindung gibt, gibt es allerdings auch immer das Risiko, diese zu hacken. Eine Gruppe aus einer Sicherheitsforscherin und zwei Sicherheitsforschern von der University of California San Diego und der Northeastern University haben genau das geschafft.

➤ Mehr lesen: Himiway Cruiser im Test: Das E-Bike fährt dich, nicht umgekehrt

Gehackte Di2-Schaltung

Konkret haben sie eine Di2-Schaltung vom Marktführer Shimano ins Visier genommen. Diese setzt auf das ANT+-Funkprotokoll. Der Standard ist bei Sportgeräten weitverbreitet. Auch Sensoren (etwa Pulsgurte) verbinden sich in der Regel über diesen Weg mit Uhren oder Fahrradcomputern.

Umgesetzt wurde der Hack mit einem Laptop, einem Funkmodul sowie einer Antenne. Mithilfe dieser relativ simplen Hardware gelang es der Forscherin und den Forschern, Record-and-Replay-Angriffe aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern durchzuführen. Dabei werden echte Funkbefehle des Controllers zum Schaltwerk aufgezeichnet und erneut abgespielt. Das Schaltwerk meint, erneut einen Befehl zu bekommen und reagiert darauf.