So sieht die neue Rolls-Royce-Kühlerfigur aus

07.02.2022

Zum 111-Jahre-Jubiläum wird "Spirit of Ecstasy" niedriger und erhält einen aerodynamisch zuträglicheren Stand.

An der Spitze jeder Motorhaube eines Rolls-Royce steht seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Figur einer Dame mit im Wind flatternder Kleidung. "The Spirit of Ecstasy" bekommt nun ein Update, mit dem die britische Marke ihre automobile Zukunft symbolisieren will. Der "Spectre", das erste Elektroauto von Rolls-Royce, wird die neue Version der Kühlerfigur als Erstes erhalten, aber auch alle anderen neuen Modelle des Unternehmens.

Neue Kühlerfigur Spirit of Ecstasy von Rolls-Royce © Rolls-Royce

"Mit der Zeit gegangen" Laut Rolls-Royce-CEO Torsten Müller-Ötvös ist The Spirit of Ecstasy "stets mit der Zeit gegangen, während sie ihrer wahren Natur und ihrem Charakter treu blieb. In ihrer neuen Form ist sie stromlinienförmiger und so anmutig wie immer."

Ein Design für das erste E-Auto von Rolls-Royce, Spectre, wurde noch nicht präsentiert © Rolls-Royce

Aerodynamisch notwendig Mit 8,3 Zentimeter Höhe ist die neue Spirit of Ecstasy die bisher kleinste, der seit Jahrzehnten schrumpfenden Kühlerfigur. Aus aerodynamischen Gründen sei das auch notwendig, denn der Rolls-Royce Spectre soll auf den vergleichsweise niedrigen Luftwiderstandskoeffizienten von 0,26 kommen - ein Wert, der in etwa jenem eines BMW i8 entspricht, wie CNet berichtet.

Die Veränderung der Spirit of Ecstasy im Laufe der Jahre © Rolls-Royce

"Eifrig nach vorne gerichteter" Blick Gegenüber den Vorgängerinnen hat die neue Spirit of Ecstasy auch einen veränderten Stand. Zuvor stand die Figur auf 2 Beinen parallel und beugte den Oberkörper nur leicht nach vorne. Nun ist ein Fuß nach vorne gestellt, der Oberkörper noch weiter eingezogen, der Blick "eifrig nach vorne gerichtet".