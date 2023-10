Samsung präsentiert neue AirTag-Alternative SmartTag2

Samsung hat die neueste Variante seines Bluetooth-Trackers vorgestellt. Der Galaxy SmartTag2 funktioniert genauso wie sein Vorgänger SmartTag+ sowie Apples Alternative AirTag. Ist das eigene Smartphone in der Nähe, kann der Tag damit direkt geortet werden. Bei der neuen Variante entweder durch Bluetooth Low Energy (BLE) oder Ultrabreitband (Ultra-Wideband – UWB). Ist das eigene Smartphone nicht mehr in Reichweite, wird der Tag über andere Samsung-Handys in der Nähe geortet und sein Standort in die Cloud gesendet. Der*die Besitzer*in kann dann zumindest den ungefähren Standort des Gerätes erfahren.

Zusätzlich kann man auf dem neuen Tag auch Kontaktinformationen speichern. Findet jemand den Tag bzw. den Gegenstand, an dem er befestigt ist, kann er oder sie die Informationen einfach per NFC auslesen. 2021 haben wir den direkten Vorgänger getestet:

Schlüsselanhänger-Optik

Optisch unterscheidet sich der SmartTag2 sehr deutlich von seinem Vorgänger. Die neue Version sieht wie ein Schlüsselanhänger aus - was wohl auch einer der häufigsten Einsatzzwecke sein dürfte. Im Vergleich zu Apples AirTags ist der Samsung-Tracker eine Spur größer. Stromquelle ist eine Knopfbatterie vom Typ CR2032. Im Energiesparmodus soll man damit 700 Tage lang auskommen, laut Samsung doppelt so lang wie beim Vorgänger. Im Standardmodus sind es immerhin noch 500 Tage.

Mit dem neuen Tag wird auch die dazugehöre SmartThings-Find-App verbessert. Sie bekommt unter anderem eine neue Oberfläche. Der SmartTag ist nur mit Samsung-Handys kompatibel, für UWB braucht es außerdem ein relativ neues Modell.

Galaxy SmartTag2: Verfügbarkeit und Preis

Der Galaxy SmartTag2 wird um 40 Euro in den Farben schwarz und weiß ab 11. Oktober 2023 erhältlich sein.

Kauft man ein Stück, kostet jeder weitere nur noch 29 Euro. Interessenten können im Aktionszeitraum den Galaxy SmartTag2 zudem im 4er-Pack um 130 Euro bestellen und erhalten zusätzlich einen Tag kostenfrei dazu.