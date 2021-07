Galaxy SmartTag+ im Test: Samsungs AirTag-Alternative

Orten kann man die Tags, wenn man sich in unmittelbarer Nähe befindet, über das eigene Smartphone. Entweder per Augmented Reality oder man lässt ihn einfach läuten. Ist der Tag weiter entfernt, kann er auch von fremden Samsung-Galaxy-Handys in der Nähe geortet werden. Die Position wird anschließend per SmartThings-App übermittelt. Das geschieht völlig anonym, man bekommt also keinerlei Informationen über das Handy, das den Tag geortet hat bzw. über dessen Besitzer*in.

So wirklich notwendig ist die Ortung bis auf den letzten Zentimeter aber zumeist ohnehin nicht, da man den Tag auch einfach läuten lassen kann. Das kleine Gerät ist in der Lage erstaunlich viel Krach zu machen, weswegen man es dann relativ rasch findet, wenn man in der Nähe ist.

Befindet man sich mit seinem Handy in der Nähe des Tags und besitzt ein mit UWB-kompatibles Handy (welche das sind, siehe unten), kann man den Tag per Augmented Reality suchen und finden. Über die Kamera sieht man dann die Umgebung samt Pfeile, wo sich der Tag befindet. Das funktioniert in der Praxis gut und vor allem genau. Sogar bis auf die letzten Zentimeter ist die Ortung per Augmented Reality und UWB erstaunlich genau.

Wahlweise kann man den Tag auch einfach im Rucksack oder seiner Tasche transportieren. Will man sein Auto, Motorrad oder Fahrrad tracken, kann man ihn natürlich auch an den Fahrzeugen in irgendeiner Form verstauen. Letzteres könnte allerdings eine Herausforderung darstellen, denn wirklich gut verstecken lässt sich der SmartTag auf einem Rad aufgrund seiner Größe nicht.

…und aus der Entfernung

Noch interessanter ist das Orten der Tags über größere Entfernungen. Wie eingangs erwähnt, funktioniert das über fremde Galaxy-Handys, die sich in der Nähe befinden. Ist auf jenen die SmartThings-App – die ohnehin standardmäßig auf aktuellen Samsung-Handys vorinstalliert ist – eingerichtet bzw. wurde einmal gestartet, werden sie schon für das Netzwerk genutzt.

In der Praxis heißt das also, wenn euer Schlüssel mit dem SmartTag+ in irgendeinem Lokal unter der Sitzbank liegt, muss man hoffen, dass ein Galaxy-Smartphone vorbeikommt. Beim Test im Wiener Stadtgebiet passiert das erstaunlich oft. So dauerte es im Schnitt tagsüber höchstens 10 bis 20 Minuten bis ein Tag an verschiedenen Orten in den dicht besiedelten Innenbezirken geortet wurde. Die Position des Tags wurde dabei in einem Radius von höchstens etwa 10 bis 25 Meter korrekt übermittelt. Auf den letzten Meter ist das Auffinden mit dem Smartphone – zumindest wenn es UWB unterstützt in der Regel kein Problem.

Erwartungsgemäß länger dauert es, wenn man den Tag in einem weniger dicht besiedelten Gebiet wiederfinden möchte, da hier die Chance geringer ist, dass ein Galaxy-Handy vorbeikommt. Sollte übrigens gar kein anderes Handy in der Gegend sein, merkt sich die SmartThings-App zumindest die Position, an der die Verbindung zwischen dem eigenen Smartphone und dem Tag abgerissen ist. Verliert man seinen Schlüssel also beim Spaziergang im Wald, besteht so eine realistische Chance, dass man ihn wiederfindet, sofern er von dort nicht wegbewegt wird.