Samsung Galaxy Note 10 im Kurztest: Das Ober-Premium-Smartphone

Bei einem Event in New York hat Samsung das Galaxy Note 10 und das Galaxy Note 10+ vorgestellt. Wir konnten die beiden Handys bereits für kurze Zeit ausprobieren. Auf den ersten Blick wird dabei schnell klar, dass sich die neuen Note-Smartphones wesentlich vom Vorgänger unterscheiden und sich unverkennbar an der Design-Sprache der aktuellen Galaxy S-Reihe orientieren.

Die schmalen Ränder und das kleine, zentrierte Kameraloch sorgen für ein elegantes Äußeres und lassen das Smartphone moderner wirken als die Vorgängerversion.

Das Display ragt ein wenig über die leicht abgeschrägten Ränder hinaus. Da es sich nur im Ansatz um ein "Edge-Display" handelt, wird es dadurch wohl kaum zu einer unabsichtlichen Bedienung kommen. Im Große und Ganzen fühlen sich sowohl das Galaxy Note 10 als auch das Galaxy Note 10+ solide und bestens verarbeitet an.