Samsung Galaxy S21: Datum für Start durchgesickert

Demnach soll die Präsentation des Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra am 14 Jänner über die Bühne gehen. Am selben Tag sollen auch die Vorbestellungen starten. Erhältlich sein sollen die Galasy-S21-Geräte schließlich zwei Wochen später am 29. Jänner in den Farben Schwarz, Weiß, Grau, Silber, Violett und Pink.

Alle 3 Modelle sollen je nach Markt entweder mit Qualcomms Snapdragon 875 Prozessor oder dem Exynos 2100 Prozessor und Infinity-O-Displays ausgestattet werden. Die Frontkamera soll mittig in einem Loch an der Oberseite angebracht sein. Auf der Rückseite rutscht die Kamera in den linken, oberen Rand, wobei das S21 und das S21+ über 3, das S21 Ultra über 4 Kameras verfügen soll.