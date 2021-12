So viel soll das Samsung Galaxy S21 FE kosten

Samsung dürfte in Kürze das neue Modell der Galaxy-Reihe, das Galaxy S21 FE vorstellen. FE steht dabei für “Fan Edition”. Dabei handelt es sich in der Regel um einen etwas überarbeiteten und preislich attraktiven Ableger der aktuellen Flaggschiff-Serie.

Nun sind mehr oder weniger alle Details des kommenden Handys sowie die erwartete Preisgestaltung durchgesickert, wie aus einem Artikel bei WinFuture hervorgeht. Herzstück des Handys soll demnach kein Samsung-eigener Exynos-Chip, sondern der Snapdragon 888 von Qualcomm sein.

Das Handy soll eine Displaydiagonale von 6,41 Zoll (S21: 6,2 Zoll) bei einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixeln haben. Die Selfie-Kamera befindet sich, wie mittlerweile bei Samsung üblich, in einem Loch im Hauptdisplay. Die Kameraausstattung entspricht mit 3 Linsen - Weitwinkel mit 12 Megapixel, Tele mit 8 Megapixel und 3x optischen Zoom und Ultraweitwinkel mit 12 Megapixel - ebenfalls dem Üblichen.

Galaxy S21 FE: Die Preise

Laut dem Artikel plant Samsung folgende Preise für das Galaxy S21 FE:

749 Euro für 6GB/128GB

819 Euro für 8GB/256GB

Ähnlich dem S21

Sollten sich die Spezifikationen bewahrheiten, gleicht die Ausstattung in weiten Teilen dem Galaxy S21. Lediglich bei den Kameras muss einige kleinere Einbußen in Kauf nehmen. So muss man auf einen Bildstabilisator bei Weitwinkel-Videos sowie auf 8K-Aufnahmen verzichten.

Nicht zuletzt deswegen, lohnt sich auch der Preisvergleich mit dem S21, das derzeit zum Teil bereits unter 700 Euro über den Ladentisch geht. Mittelfristig könnte das S21 FE aber dennoch deutlich günstiger sein, da es sich bei den obigen Angaben jeweils um Listenpreise handelt, die nach Marktstart in der Regel schnell fallen. Abgesehen davon könnte Samsung die Preise für das Galaxy S21 FE in letzter Minute noch nachjustieren.