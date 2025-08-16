Samsung Galaxy S25 FE wird für September erwartet
Offiziell angekündigt ist es noch nicht, doch Insider erwarten den Launch des Samsung Galaxy S25 FE noch im September. Auch die iPhone 17-Reihe soll in diesem Zeitraum erscheinen.
Android Headlines hat am Freitag die Farbpalette der Galaxy S25 Fan Edition geleakt. Zur Auswahl stehen schwarz, navy (dunkelblau), icy blue (eisblau) und weiß.
Damit ähneln sie den Farben der Galaxy S25-Serie. Das Galaxy S25 FE wird wohl das günstigste in der Reihe sein und um die 800 Euro kosten, heißt es bei Notebookcheck.
Ähnlich zum Vorjahresmodell
Android Headlines zufolge soll das Modell einen Samsung Exynos 2400-Chip enthalten, der nur unmerklich leistungsstärker ist als das Vorjahresmodell. Winfuture berichtet, dass auch der 6,7-Zoll-Bildschirm und die Kamera nicht oder kaum verändert werden.
Das Galaxy S25 FE hat 8 GB RAM und entweder 128 oder 256 GB Speicher. Auch über eine Variante mit 512 GB wird bei Dealabs spekuliert.
Neu ist der Akku, er soll 4.900 mAh (statt 4.700mAh) fassen und mit bis zu 45 Watt geladen werden. Das Gerät wird außerdem wohl einen halben Millimeter dünner als das S24 FE.
