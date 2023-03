Samsung-Handys geben Babys Lippenstift und Zähne

„Ach, so ein süßes Baby! Und so viele, schöne Zähne. Wie alt ist er denn? 4 Monate erst? Uhm…“ So in etwa könnte die Reaktion sein, wenn man das Gebiss beim Säugling der Bekannten erspäht.

Was wie eine Laune der Natur klingt, ist in diesem Fall Samsungs Bildbearbeitung. Auf Twitter macht ein Video die Runde, in denen das Galaxy-Smartphone einem 7 Monate altem Baby ein volles Set Zähne verpasst: