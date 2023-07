Neues Klapp-Handy mit Falt-Display: Samsung lädt zu Präsentation

"Ready to join the Flip Side?" - Mit diesem Slogan bewirbt Samsung die bevorstehende Präsentation seiner neuen Klapp- und Falt-Handys. Am 26. Juli wird der koreanische Hersteller das Galaxy Fold 5 und das Flip 5 offiziell vorstellen.

Auch wenn das offiziell noch nicht bestätigt ist, verrät das Teaser-Bild der Einladung, wohin die Reise geht. Zahlreiche Details zu den kommenden Galaxy-Phones sind ohnehin vorab durchgesickert. Neben den Handys werden noch weitere neue Samsung-Geräte erwartet.