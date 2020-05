Samsung hätte Android kaufen können, hielt es für "einen Witz"

In den frühen Tagen von Android hätte Samsung die Möglichkeit gehabt, das Betriebssystem zu kaufen. Doch die Samsung-Manager hielten die Idee von Andy Rubin für einen Witz. Und so nutzte Google die Gelegenheit und riss sich Android unter den Nagel.

In seinem Buch "How Apple and Google Went to War and Started a Revolution" erzählt der Autor Fred Vogelstein eine Episode von Android-Erfinder Andy Rubin. Demnach hatte Rubin 2004 in Seoul die Möglichkeit, seine Idee des Betriebssystems vor hochrangigen Samsung-Managern zu pitchen.