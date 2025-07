Sexspielzeug-App leakt Mail-Adressen, Hersteller tut nichts dagegen

Wer ein ferngesteuertes Sexspielzeug Zuhause herumliegen hat, hat dieses mit großer Wahrscheinlichkeit von Lovense gekauft. Das Unternehmen mit Sitz in Singapur hat sich nämlich auf die Entwicklung solcher Produkte spezialisiert und ist bereits seit mehr als 10 Jahren auf dem Markt.

Der Spaß mit dem Spielzeug hört allerdings auf, wenn man sich die IT-Sicherheit des Unternehmens ansieht. Der Sicherheitsexperten und Hacker mit den Pseudonymen BobDaHacker und Eva stellte etwa Ende März fest, dass man aus dem Usernamen des Lovense-Accounts ganz ohne Probleme die E-Mail-Adresse generieren kann, mit der man sich angemeldet hat.

E-Mail-Adressen von Camgirls

Diese Usernamen werden regelmäßig von Camgirls geteilt, damit ihre Zuseher die Sexspielzeuge via Internet bedienen können. Alleine der Leak der E-Mail-Adressen stellt also sicherheitstechnisch ein großes Problem dar. Doch es geht noch weiter: Die E-Mail-Adressen reichen nämlich aus, um große Teile des dahinterliegenden Accounts zu übernehmen. Auch das mag sich zunächst harmlos anhören, doch Lovense hilft den Camgirls auch, ihre Auftritte zu monetarisieren. Wer also das Spielzeug fernsteuern will, muss zunächst einen festgelegten Betrag dafür zahlen - über die Lovense-Systeme.