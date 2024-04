Smarte Überwachungskamera schießt Paintballs auf Eindringlinge

➤ Mehr lesen: So findet man versteckte Kameras in Ferienwohnung und Hotel

Entfernen sich die Eindringlinge nicht innerhalb einer gewissen Zeitspanne von dem betreffenden Bereich, startet die Kamera mit dem Abfeuern von Paintball-Munition. Zusätzlich sollen aber auch Tränengasgeschosse verwendet werden können. Bevor die Kamera aber jedoch abfeuert, erhalten die Hausbesitzer*innen noch eine Warnung am Handy.

Unterscheidet zwischen Bekannten und Unbekannten

Damit die Kamera nicht versehentlich auf Familienmitglieder oder gewünschte Besucher*innen feuert, sollen die Hausinhaber*innen bzw. Kamera-Besitzer*innen vorher über den Eindringling am Handy informiert werden. Deshalb verfügt die Kamera einerseits über eine Internetverbindung. Über das Handy sollen die Besitzer*innen so regelmäßig einen Blick in den eigenen Garten werfen können, auch wenn sie nicht zu Hause sind.

Die Kamera hat ansonsten gewohnte Features, die man auch von anderen Geräten kennt – sie überwacht das Gelände in Echtzeit, verfügt über Nachtsicht sowie Objekt- und Bewegungserkennung.

Die Kamera gibt es allerdings noch nicht zu kaufen. Am 23. April will das Start-up eine Kickstarter-Kampagne starten, um das neue Gerät mittels Crowdfunding zu finanzieren.