44 Prozent nutzen Überwachungskameras, nur wenige halten sich ans Gesetz

Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch erlaubt: "Zulässig ist nur eine maximale Speicherdauer von 72 Stunden und dies nur in jenen Fällen, in denen die Videoüberwachung überhaupt gestattet ist", hielten die Fachleute fest. "Bei unerlaubten Aufnahmen ist bereits das kurzfristige Speichern strafbar."

Nicht alle Mitmenschen sind mit privater Überwachung einverstanden: 18 Prozent berichteten von einem oder mehreren Konflikten mit den Nachbar*innen oder Passant*innen. 10 Prozent wurden dabei in einen verbalen Streit verwickelt, 5 Prozent sogar in eine physische Auseinandersetzung , 4 Prozent wurden wegen ihrer Videoüberwachung auch schon angezeigt . Mit einer Unterschriftenaktion waren 2 Prozent konfrontiert.

Eine längere Speicherung muss verhältnismäßig sein und begründet werden. In der Praxis halten sich laut der KFV-Umfrage aber nur 42 Prozent an das 72-Stunden-Limit . Klar gekennzeichnet - durch Schilder oder Aufkleber - haben nur 39 Prozent ihre Überwachungsmaßnahmen.

Die Dashcam ist in Österreich in den meisten Fällen verboten

An der Tür der gemieteten Wohnung dürfen Bewohner*innen beispielsweise Video-Türklingeln verwenden, wenn sie Bilder nicht speichern, nicht die Nachbartüren mitabbilden und nur beim Anläuten filmen. Kameras, die nur die eigene Tür filmen, seien zumindest datenschutzrechtlich zulässig. Das Mitüberwachen öffentlicher Flächen sei grundsätzlich nicht erlaubt: "Nur in Ausnahmefällen darf ein kleiner Teil des Gehsteigs oder der Straße mitgefilmt werden, sofern der Zweck der Videoüberwachung anders nicht erfüllbar wäre."

Dashcams sind verboten

Dashcams am Armaturenbrett von Fahrzeugen seien in der Regel unzulässig, weil sie meistens andere Verkehrsteilnehmende in deren Grundrecht auf Datenschutz beeinträchtigen. "Es kommt auf den Einzelfall an. Kriterium für die Zulässigkeit könnte etwa sein, wenn der ausschließliche Zweck die Dokumentation eines Unfallherganges ist und es keine großflächige Überwachung gibt", informierte das KFV.