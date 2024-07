Das Start-up RingConn hat die 2. Generation seines smarten Rings angekündigt. Während des Hypes um den Samsung Galaxy Ring , bieten sie ihr intelligentes Schmuckstück zum Kampfpreis an.

Bei Betroffenen verschließen sich in der Nacht die Atemwege, was weitreichende gesundheitliche Folgen haben kann. Daher gehört Schlafapnoe unbedingt behandelt, weshalb man bei Verdacht auf diese Erkrankung einen Facharzt aufsuchen sollte.

RingConn verspricht unter anderem eine Schlafapnoe-Erkennung mit einer Genauigkeit von 90 Prozent, was bisher kein vergleichbares Gerät kann. Dabei wird erkannt, ob die Atmung im Schlaf aussetzt.

Im Vergleich zur ersten Generation soll der neue Ring dünner und leichter sein (2-3 Gramm, 2mm dünn, 6,8 mm breit). Die Akkulaufzeit wurde auf 10 bis 12 Tage erhöht, was deutlich über den 7 Tagen des Galaxy Rings liegt.

Der RingConn Gen 2 ist IP68-zertifiziert und damit staubgeschützt und wasserdicht. Laut Hersteller ist er bis zu 100 Meter wasserdicht - was aber nicht stimmt. Gemeint ist wohl ein Schutz von 10 ATM, was bedeutet, dass der Ring für schwimmen geeignet ist, nicht aber für tauchen. Verfügbar ist der Ring in 3 Farben: Schwarz, Gold und Silber.

App-Tracking ohne Abo

Für die Messungen wird der Ring mit dem Smartphone verbunden. Es gibt eine Tracking-App für Android und iOS, über die man die Daten zur Schlafanalyse, Trainingsaufzeichnung, Stress-Monitoring, Herzrate, Blutsauerstoff und den Menstruationszyklus abrufen kann. Dafür ist kein kostenpflichtiges Abo nötig.

Wie viel der Ring schlussendlich im Verkauf kosten wird, ist noch unklar. Die erste Generation kostete ursprünglich 279 Dollar (255 Euro), wird derzeit aber für verbilligte 209,25 Dollar (191 Euro) angeboten. Es wäre naheliegend, dass der finale Preis den der Konkurrenz nicht übersteigen wird. Der smarte Ring von Oura wird etwa aktuell ab 329 Euro verkauft.