So könnt ihr die iPhone-Präsentation im Livestream verfolgen

Heute ist es endlich soweit: Apple wird seine neuen iPhones präsentieren. Nachdem dieses Jahr das September-Event ohne neuen Apple-Smartphones über die Bühne ging, werden die neuen iPhone-Modelle erstmals im Oktober vorgestellt.

Das Apple-Event läuft unter dem Slogan "Hi, Speed." und deutet die 5G-Fähigkeit der neuen iPhone-Modelle an. Los geht es um 19:00 Uhr (MEZ) und wir werden die Veranstaltung in unserem Liveticker begleiten und zeitnah über die Neuigkeiten informieren.