iPhone 12 kommt nächste Woche: Was wir bereits wissen

Kurz nach der Vorstellung von iOS 14 kündigt Apple das nächste Event am 13. Oktober an. Die Präsentation, bei der voraussichtlich das iPhone 12 gezeigt wird, kann per Live-Stream auf Apple-Website, via Apple-TV-App und wahrscheinlich auf YouTube mitverfolgt werden. Die futurezone wird mit einem Live-Ticker über die Veranstaltung berichten.