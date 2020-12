So sieht Huaweis Android-Alternative auf dem Handy aus

Ein Betriebssystem für zahlreiche unterschiedliche Geräte

Huawei will sich mit HarmonyOS von seinen Android-Konkurrenten abheben, indem das Betriebssystem für das so genannte "Internet of Everything" entwickelt wurde. Die zentrale Schaltstelle dabei soll das Smartphone sein, HarmonyOS soll unterdessen auf zahlreichen peripheren Geräten zum Einsatz kommen.

Um die Anpassung an verschiedene Devices und deren unterschiedlichen Screens zu erleichtern, stellt Huawei den Entwicklern mehr als 50 Vorlagen für User-Interfaces zur Verfügung, wie in einem Video zu sehen ist.

So kann man HarmonyOS ausprobieren

Wer will und ein passendes Huawei-Handy oder -Tablet hat, kann das neue Betriebssystem ausprobieren. Dafür muss ein Formular ausgefüllt werden. Nach einer Bestätigung kann HarmonyOS 2.0 Beta auf dem Gerät installiert werden. Unterstützt werden derzeit das Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 und das Mate 30 Pro sowie das Huawei MatePad Pro.