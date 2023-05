Software-Update legt HP OfficeJet Drucker lahm

Ein Software-Update legt derzeit einige HP-Drucker lahm – und diesmal hat es nichts mit billigerer Tinte zu tun. Das Unternehmen veröffentlichte Anfang des Monats ein Firmware-Update für seine OfficeJet-Drucker. Das führte bei einigen Geräten dazu, dass sie den Dienst versagten, wie von zahlreichen Anwender*innen im HP-Support-Forum zu lesen ist. Besonders ärgerlich: Die Drucker installierten das Update auch noch vollautomatisch.

Nach Installation des Updates zeigen die Touchscreens der betroffenen Geräte einen Bluescreen mit dem Error-Code 83C0000B. Derzeit scheint es keine Möglichkeit für die Nutzer*innen zu geben, das Problem selbst zu lösen. Nichteinmal ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist möglich – weil es dafür den nicht mehr funktionierenden Touchscreen bräuchte. In einem Statement gegenüber BleepingComputer rät HP in diesem Fall, sich mit dem Support in Verbindung zu setzen.

Betroffene Modelle

Zu den betroffenen Geräten zählen HP OfficeJet 902x-Modelle, darunter:

HP OfficeJet Pro 9022e

HP OfficeJet Pro 9025e

HP OfficeJet Pro 9020eAll-in-One

HP OfficeJet Pro 9025e All-in-One Printer

Wenn man einen dieser Drucker hat und er noch funktioniert, ist es ratsam, in vom Internet zu trennen. So kann man vielleicht noch verhindern, dass das Update installiert wird. HP selbst arbeitet derzeit laut eigenen Angaben mit Hochdruck an einer Lösung.